Oposición marca la cancha al oficialismo: no se negociarán garantías fundamentales

Los jefes de las diferentes fracciones de oposición dejaron claro, este viernes, que tenderán puentes hacia el oficialismo en busca de las soluciones que necesita el país, pero no aceptarán negociaciones sobre las garantías fundamentales.

Los discursos de este 1.° de mayo permitieron ver que ninguno de los dos bloques que componen esta nueva Asamblea apostará por el bloqueo, pero que sí habrá líneas rojas.

“Queremos que quede absolutamente claro: no renunciaremos en la defensa de un país de ciudadanos libres, y eso significa la independencia del Poder Judicial, la defensa de las garantías individuales, y la protección de una prensa libre. Estas son bases esenciales de la República. Y sobre ellas no hay ni habrá concesiones posibles”, advirtió Álvaro Ramírez, cabeza de la bancada del Partido Liberación Nacional.

En el mismo tono, José María Villalta, líder del Frente Amplio, enumeró una larga lista de proyectos y áreas en las que este Congreso, y el país, pueden contar con sus siete votos, pero también en cuáles cerrarán filas.

“Pueden contar con nosotros para todo aquello que beneficie a las grandes mayorías, a este pueblo que nos necesita, que beneficie a las zonas costeras, a las zonas rurales, a los pueblos olvidados; pero no van a contar con nosotros cuando se trate de destruir la democracia y seguir alimentando egos autoritarios”, dijo Villalta.

Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, también dejó claro que esas garantías son la base en la cual funciona el país, aunque hoy estén agrietadas.

“Las garantías constitucionales no son un detalle. Son el terreno sobre el que caminamos como país, y hoy ese terreno está agrietado. No podemos normalizar la pérdida de derechos. No podemos acostumbrarnos a que se debiliten nuestras libertades”, señaló.

Finalmente, Abril Gordienko, la representación del Partido Unidad Social Cristiana en Cuesta de Moras, prometió defender los valores históricos de la bandera que la llevó a su curul.

“Defenderé nuestra Constitución, cada una de nuestras libertades. La participación ciudadana y la independencia de poderes. Nuestra democracia ha sido atacada desde el corazón mismo del poder; la polarización sistemática, la crisis educativa y la desinformación planificada han roto nuestra confianza interpersonal y la confianza en nuestras instituciones”, lamentó.

El nuevo Congreso recibirá el próximo lunes al presidente saliente, Rodrigo Chaves, quien a partir de las 3 p. m. presentará su informe final de labores.

