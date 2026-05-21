Oposición lanza cientos de mociones para frenar minería a cielo abierto en Crucitas

Los diputados de oposición respondieron con cientos de mociones para frenar el proyecto que busca legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas.

Una tras otra, las mociones han llegado a la Secretaría del Directorio Legislativo. Para la tarde de este miércoles se habían contabilizado 644 mociones contra la iniciativa.

La decisión de la oposición se dio luego de que el oficialismo ignorara una solicitud para negociar alternativas. El martes, durante una reunión en Casa Presidencial, los diputados pidieron abrir un espacio de diálogo sobre Crucitas; sin embargo, horas después, el oficialismo decidió avanzar con el proyecto.

Desde la fracción de gobierno aseguran que no ven otra solución que no sea la minería.

En ese encuentro, la presidenta Laura Fernández invitó a los legisladores a visitar Crucitas el próximo mes de junio. Ahora, cada una de las mociones deberá ser discutida en comisión.