Oposición estalla por despido de Óscar Izquierdo del AyA

Los diputados de oposición llenaron de críticas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Gobierno de Rodrigo Chaves por la destitución de Óscar Izquierdo como director de Cooperación y Asuntos Internacionales de esa institución.

Esa decisión, que se hizo pública este martes en medios de comunicación, fue calificada como un acto de persecución política por el propio Izquierdo y otros legisladores adversos al Ejecutivo.

“Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto desde que tengo uso de memoria. Este Gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos. La mediocridad, la irresponsabilidad y la corrupción mirando de este Gobierno es inaudito, incomparable.

“A pesar de que les dijo la Dirección Jurídica de la institución del AyA, que no lo podían hacer, lo hicieron, a pesar de que la junta directiva del AyA buscó una firma jurídica y la firma jurídica les dijo tampoco lo pueden hacer, lo hicieron”, aseveró Izquierdo.

La destitución, que será efectiva desde este 10 de febrero, fue comunicada al legislador vía correo electrónico alegando que la institución ya no tenía una plaza que se ajustara a su perfil profesional.

“Reestructuración parcial debidamente aprobada por Mideplán. En el caso puntual de la Cooperación y Asuntos Internacionales se establece que la misma no está acorde al decreto que regula los enlaces de cooperación y asuntos internacionales de las instituciones públicas, por lo cual se suprime dicha plaza y el señor Izquierdo queda destituido de la institución”, se limitó a explicar Darío Guzmán, gerente general de AyA.

La decisión originó un aluvión de críticas tanto entre Liberación Nacional como en otras bancadas, que se solidarizaron con Izquierdo y cuestionaron al Ejecutivo.

“¿Quieren pleito? ¿Quieren pleito? Van a tener pleito, si así es como quieren actuar, aquí tiene un diputado y una fracción respaldándolo, si quieren pleito van a tener pleito”, dijo el verdiblanco Luis Fernando Mendoza con tono amenazador.

“Esto es persecución política y eso solo se vive en las dictaduras, es vergonzoso tener que vivir esto en esta realidad y sí, no nos vamos a quedar callados”, añadió la también liberacionista, Kattia Rivera.

El Frente Amplio también salió al paso de la situación y recordó que este no es el primer caso de este tipo que sucede en la actual administración.

“Esta situación preocupa porque nos da el tono en el que se está convirtiendo la política en Costa Rica. No es el primer caso, en esta misma Asamblea ya una diputada sufrió esa persecución y esos despidos (Vanessa Castro, del PUSC).

“La persecución política es un tema que no podemos pasar por alto. Todos sabemos que esto es ilegal y que una supuesta restructuración donde solo desaparece el puesto de don Óscar es ilegal y lo va a ganar en tribunales, pero cuánto tiempo va a durar y quién va a pagar eso? Lo va a pagar el Estado, no los que fraguaron esta jugada”, dijo Roció Alfaro.

“Quiero externar mi solidaridad con la familia de don Óscar Izquierdo, porque si hay algo bajo es meterse con el arroz y los frijoles de las personas cuando no comparten criterios políticos con nosotros. Óscar Izquierdo, con quien yo puedo tener diferencias, siempre ha sido un diputado decente en esta Asamblea, siempre nos ha visto a los ojos para hablarnos. Hay que encontrarnos para frenar este autoritarismo”, añadió Ariel Robles.

“Muchas personas salieron de este Gobierno y pasa el tiempo y no consiguen trabajo, luego empiezan a pasar cosas aquí a compañeros, luego empezamos a recibir mensajes de cómo cuando salgamos de este periodo tampoco vamos a conseguir trabajo ni siquiera en el sector privado y ahora sucede esto, si esto no es persecución, por lo menos ustedes, bancada oficialista, levántese y díganlo”, dijo la socialcristiana Daniela Rojas.

Pese a esas críticas, la fracción liderada por Pilar Cisneros guardó silencio.

