Oposición dispara al Ejecutivo por escándalo de pruebas FARO: "No sean descarados"

Durante la primera hora de sesión de hoy en el plenario de la Asamblea Legislativa, los diputados de oposición criticaron duramente al Poder Ejecutivo por lo ocurrido días atrás con las pruebas Faro.

El fin de semana, la jerarca del Ministerio de Educación, renunció a su cargo, debido a las denuncias de padres y educadores luego de que en dichas pruebas se le preguntaran aspectos a los estudiantes que violentaban datos sensibles de ellos y sus familias.

​"No sean descarados"

El diputado de oposición, Jonathan Prendas, fue uno de los más severos en criticar lo ocurrido días atrás lo ocurrido con las pruebas Faro.



"No sean tan descarados, no sean tan prepotentes. Básicamente ustedes rompieron con las buenas costumbres. Lo que ocurrió con las pruebas Faro no tiene nombre" argumentó vehemente Prendas.

Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, indicó que todavía está esperando la renuncia del Consejo Superior de Educación, pues no basta con la salida de la ministra, Guiselle Cruz.

Abarca, exhortó al presidente Alvarado, para tomar cartas en el asunto, pues asegura que hasta el momento no se ha pronunciado.

La independiente Nidia Céspedes espetó que "no se vale jugar con la niñez".

La diputada agregó el tema de los gastos en que ha incurrido el Ministerio de Educación con las compras de bienes al Consejo Nacional de Producción para destacar que en este tema se está gastando millones en cosas que no benefician a los estudiantes.

"Tenemos la obligación de defender a nuestros niños", agregó.

Por su parte, el también independiente, Eric Rodríguez, dijo que sacarle información a los niños es una "cobardía" y que estos menores fueron sometidos a una "tortura".

"No les bastó con la UPAD", aseveró el legislador.

El legislador pidió a sus compañeros no dejar que el gobierno los distrae con otros temas distintos a ese escándalo, haciendo clara referencia a la convocatoria del proyecto que busca limitar la reelección de alcaldes.

Rodríguez dijo que esto era cortina de humo para distraer el tema medular, como lo es lo ocurrido con el polémico cuestionario contemplado por el Ministerio de Educación.

El diputado oficialista, Enrique Sánchez, reconoció que lo ocurrido con las pruebas FARO resulta inaceptable y que debe ser investigado e profundidad.

