Oposición denuncia “delincuencia política” para impedir elección de magistrados

Diputados de oposición denunciaron este miércoles “delincuencia política” luego de que el Plenario Legislativo volviera a fallar en la tarea de elegir al menos uno de los nueve magistrados suplentes que necesita la Sala Constitucional.

Se tenía previsto que esta tarde los diputados avanzaran en esa elección y también en el proceso de magistraturas suplentes de la Sala III, ambos bloqueados ante la falta de consensos.

Sin embargo, luego de dos rondas de votación, ninguno de los nueve nombres propuestos por la Comisión de Nombramientos alcanzó los 38 votos necesarios para resultar electo en la Sala IV.

Lo curioso es que en la primera ronda de votación de hoy, uno de los candidatos alcanzó 37 votos (Alejandro Delgado Faith), pero inmediatamente después, en la siguiente ronda, bajó a 31.

“Es muy claro y evidente que hay una estrategia grande, una acción clara para que no se llegue a elegir por esta Asamblea Legislativa un grupo de magistrados suplentes.

“Se ven candidatos que se acercan demasiado a los 38 votos y entonces pierden esos votos en la segunda ronda. Hay una estrategia muy elaborada”, denunció la socialcristiana Vanessa Castro.

Tanto ella como otras diputaciones cuestionaron a diputados que entran y salen del salón para excluirse de las votaciones.

“La elección de los magistrados suplentes es esencial para completar la organización de la Sala III y la Sala Constitucional, burlar eso es violentar el principio de probidad, es una delincuencia política. Deben revisar los ciudadanos quiénes votan y cuántos votaron”, cuestionó la independiente Gloria Navas.

Esas críticas elevaron el tono de la discusión, que pasó a insultos entre bancadas de oposición y el independiente Leslye Bojorges, acusado de ayudar al oficialismo en esa tarea de bloqueo.

Al final, el directorio aseguró que continuaría con la elección hasta tener “una mayor certeza” de los votos.

Repase aquí la discusión:

