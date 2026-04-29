Oposición califica como “vergonzoso” el cierre de la Asamblea Legislativa

La última sesión del Plenario Legislativo terminó en medio de polémica y con temas clave sin resolver.

La ruptura del quórum impidió votar los informes sobre la denuncia por presunto acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, señalada por la exdiputada Marulin Azofeifa.

En total, se ausentaron 22 legisladores: 8 del oficialismo, 6 de Nueva República, 4 del PUSC, 2 del PLN y 2 independientes.

De esta forma, Alvarado evitó una eventual sanción ética.

Los diputados de oposición calificaron su último día como “vergonzoso” y afirmaron que la Asamblea Legislativa le falló a las mujeres.

“Se hizo una investigación, había dos expedientes, dos informes que claramente daban a todas las diputaciones la información suficiente para emitir esa sanción”, señaló Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio.

“El oficialismo y Nueva República le dan la espalda a las mujeres, a ese 50% de la población… Fabricio Alvarado se esconde en la inmunidad para no dar respuesta a dos situaciones de acoso”, expresó Kattia Cambronero, diputada independiente.

“Lamentable, las dos agrupaciones que no vinieron hoy le están diciendo al país que no les importa la violencia contra las mujeres ni los proyectos importantes”, agregó Alejandra Larios, diputada del PLN.

No fue el único asunto pendiente. También quedaron sin votarse el crédito para el tren eléctrico, otros financiamientos impulsados por el Gobierno y el acuerdo para quemar el segundo día de mociones del proyecto sobre Crucitas.

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, pidió perdón al país por cerrar la gestión sin resolver estos temas.

El equipo defensor de Azofeifa anunció que seguirá el caso contra Alvarado en la vía judicial y que demandará al Estado, así como a los legisladores ausentes.

Por otra parte, serán los nuevos diputados quienes decidan el futuro del tren eléctrico y una lista de proyectos que deja la actual Asamblea.