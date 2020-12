Oposición arremete contra Gobierno por aprobar protocolo de aborto

Diputados de oposición arremetieron este viernes contra el Gobierno y el presidente Carlos Alvarado por la aprobación del protocolo para la aplicación del aborto terapéutico en el país, anunciada esta tarde por el Ministerio de Salud.



Melvin Núñez, de Restauración Nacional, acusó al Ejecutivo de “promover la muerte” y dividir la opinión de los costarricenses con temas como este en medio de discusiones más importantes para el país.

“Este Gobierno se ha dedicado a promover muerte, a dividir la opinión de los costarricenses, a manipular y sobre todo, a malgastar el dinero. ¿Qué de terapéutico tiene un aborto?

“Sencillamente es un Gobierno que hoy da vergüenza y que Costa Rica lamenta el haber escogido, porque hoy le va a traer muerte a inocentes”, aseguró.

La subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, fue más allá y le dijo al mandatario que será él quien rinda cuentas “por esas vidas que se van a ver truncadas”.

“Da vergüenza que tiren esta cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones que son llevar adelante el préstamo del Fondo Monetario Internacional y llevar adelante la aprobación de más impuestos.

“Don Carlos (Alvarado) da vergüenza el trabajo que usted está haciendo, me da mucha tristeza saber que no tenemos un gobernante en Costa Rica capaz de darle solución a los problemas nacionales y escuchar al pueblo que tanto ha venido a hablarle y decirle respetuosamente qué es lo que usted debería estar haciendo. Usted tiene la responsabilidad de dar cuentas por esas vidas que van a ser truncadas a través del aborto terapéutico que no tiene nada de terapéutico, porque entran dos personas vivas al quirófano y solo sale una”, aseguró.

“Una jugada más del PAC que en absoluto es resultado de la casualidad. El mismo día que el Ministro de Hacienda, Elián Villegas, confirma que propuesta ante el FMI sí incluirá nuevos impuestos, el Gobierno aprueba protocolo del aborto, tema polémico y distractor ideal, respecto al verdadero y gran problema que es la crisis económica y situación fiscal que atraviesa el país”, dijo a su vez la jefa de fracción del bloque Nueva República, Carmen Chan.

El Ministerio de Salud comunicó este jueves a la CCSS la aprobación del protocolo de aplicación que la institución elaboró desde hace meses, en cumplimiento con el decreto ejecutivo que respaldó la práctica del aborto terapéutico únicamente en casos donde la vida de la embarazada esté en peligro.

Con el protocolo aprobado, la CCSS tiene luz verde para realizar estos procedimientos en sus diferentes hospitales, respetando eso sí los lineamientos dispuestos por las autoridades.