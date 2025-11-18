Operación obligará a diputado Antonio Ortega a ausentarse de la Asamblea Legislativa

El diputado Antonio Ortega deberá ausentarse de sus labores en la Asamblea Legislativa, producto de una situación médica.

La tarde de este martes, el despacho del congresista del Partido Frente Amplio (PFA) informó que este fue sometido a una cirugía de tórax durante la mañana en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José.

El procedimiento tenía como objetivo de extirparle de forma preventiva un nódulo que tenía más de un año de estar bajo observación médica.

La nota de prensa señala que el parlamentario, también jefe de campaña del candidato de su agrupación, Ariel Robles, está bien, pero que deberá permanecer incapacitado hasta que el personal médico así lo indique.