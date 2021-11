OIJ señala que dueño de Explotec habló de entregar dinero “para temas políticos” a campaña de Rolando Araya

Un informe de intervenciones telefónicas del caso “Diamante” destaca una intervención telefónica en la que se consigna una conversación entre el alcalde de San José, Johnny Araya, y el presidente de Explotec S.A., Daniel Cruz Porras, quienes, según dicho informe, hablan de un dinero que fue entregado supuestamente a Rolando Araya, cuando era precandidato del Partido Liberación Nacional.

Tanto Araya como Cruz están detenidos por el caso Diamante, a la espera de una audiencia de medidas cautelares.



Consultado esta noche, Rolando Araya negó rotundamente haber recibido aporte alguno de parte de Cruz, ni en la precampaña ni en la actual.

La conversación

Según el documento, la conversación tiene como fecha el 4 de marzo del 2021, a las 19:30 horas y parte de esta fue transcrita en el informe. (Ver video adjunto con el detalle)

Según el análisis que hace el OIJ de esa llamada, la persona que se identifica como Daniel realizó depósitos por 15 mil y 5 mil dólares al hermano de Johnny Araya, Rolando Araya, actualmente candidato a la Presidencia.

Dice el informe: “Realizó depósitos por 15 mil y 5 mil dólares al hermano de Araya, en apariencia relacionados con temas políticos. Además, Daniel y Johnny dialogaron acerca de un depósito a una cuenta internacional, para temas de encuestas y publicidad, lo cual agrada de sobremanera a Araya Monge pues es dinero que le ingresó en apoyo al partido político al cual pertenece, con esto se continúa demostrando la amistad y cercanía existente entre ambos, así como los beneficios que reciben de dicha relación”.

¿Qué dice Rolando Araya?

Telenoticias consultó, la noche de este martes, a Rolando Araya y este negó contundentemente haber recibido dinero durante la precampaña o en la actual campaña política por parte de Daniel Cruz Porras.

“Yo niego absolutamente esa información. Daniel nunca me dio suma ni me ha dado cosa que parezca. No ha habido un aporte de esa magnitud, en ningún momento, en la precampaña no podía ser porque él, a raíz de lo que ocurrió con Roberto Thompson, él decidió quedarse al margen y en esta etapa no hemos tenido dinero para pagar ninguna encuesta, ni una sola encuesta y jamás lo tuve yo para pagar encuestas en la convención. Yo no tuve dinero para nada en la convención”, dijo el candidato Rolando Araya. (Repase audio en el video adjunto)

Este martes, se dio a conocer que Rolando Araya es presidente de la sociedad anónima Desarrollo Daromacar donde también interviene Daniel Cruz Porras de la empresa Explotec, imputado en el caso “Diamante”.

En dicha sociedad, está registrado un terreno valorado en 358 millones de colones el cual fue incluido en un concurso público para ser vendido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Antes esta situación Araya dijo no negaba la amistad con Cruz Porras “no es dirigente y que nunca pasó de ser un partidario suyo”.

Explotec es una de las empresas allanadas por el caso “Diamante”, de hecho aparece según el Sistema Integrado de Compras Pública (SICOP) en dos procesos de adquisición en la Municipalidad de San José. Indica el expediente que uno es por la compra de un vibrador de concreto y planchas compactadoras. Además, se le adjudicó el mantenimiento preventivo de una baldeadora.