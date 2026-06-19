OIJ creará Unidad de Poligrafía para aplicar pruebas a sus funcionarios

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) creará una Unidad de Poligrafía para practicarle pruebas a sus funcionarios que apliquen para un ascenso; o bien, a aquellas personas que deseen ingresar a laborar ahí.

Así quedó dispuesto en el reglamento de la Ley 9958, “Ley para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos de policía y seguridad nacional”, aprobado esta semana por la Corte Plena.

Se trata del procedimiento que aplicará la Policía Judicial para esa ley aprobada en 2021 por el Congreso y que, precisamente, permite incluir el "detector de mentiras" como un criterio más de selección para todos los cuerpos policiales del país, tanto del Judicial como del Ejecutivo.

“Desde la ley y en el reglamento, la prueba del polígrafo es una prueba voluntaria. Es propiamente para la selección, para la promoción, para el ascenso en el escalafón policial y en el escalafón de apoyo policial.

“Lo que hace el reglamento es acompañar un proceso de selección de nuestra Policía que ya de por sí tiene una serie de requerimientos. Entonces, es una herramienta que no es determinante; o sea, es una herramienta más que tendrá que permitir valorar la idoneidad de una persona a partir de un grupo de requerimientos que están determinados en la ley y en otros reglamentos”, precisó el magistrado de la Sala III, Gerardo Rubén Alfaro.

El reglamento precisa, entre muchas otras, que esa prueba es voluntaria y que deberá mediar un consentimiento “expreso y escrito” para practicarla a cualquier postulante.



En el mismo sentido, sus resultados no serán determinantes para la elección o no de una persona candidata, sino un elemento más a considerar entre los demás requisitos definidos para el puesto.



El propio Alfaro reconoció que, aunque está al tanto de las críticas sobre la fiabilidad de estas pruebas, la Corte se abocó a cumplir el mandato legal de reglamentar la ley, sin discutir sus bondades o faltas.

“Cualquiera que quiera discutir sobre el polígrafo sabe que el polígrafo no nos podría servir como un elemento de prueba para un proceso penal; sin embargo, sabemos que la prueba del polígrafo es muy bien ponderada y utilizada en otros países para efectos de idoneidad policial. Y de ahí probablemente es que el Poder Legislativo en su momento legisló en ese sentido.

“La prueba mide presiones arteriales, mide respiración, mide pulsación y determina fiabilidad, pero lo que determina el polígrafo como fiable puede no ser fiable y puede determinarse que provenga el resultado del polígrafo de emociones distintas de estas que estamos calificando. Por eso la discusión de fondo sobre las bondades o las no bondades del polígrafo no estuvo presente. Nosotros formalmente teníamos que reglamentar la ley”, precisó el magistrado.

​¿Quiénes practicarán esas pruebas y cuánto costarán?

El reglamento aprobado esta semana precisa que la Unidad de Poligrafía operará dentro del Organismo de Investigación Judicial, con su presupuesto y con personal debidamente acreditado para ese fin.

Sin embargo, en este momento el Poder Judicial no cuenta ni con ese personal, ni con los equipos, ni con los recursos para aplicarla.

“Resulta que ocupamos una persona especialista que tiene que estar acreditada ante la Asociación Americana de Poligrafistas y no tenemos aquí capacidades de formación. Entonces tenemos que ir a buscar policías de estados amigos que nos faciliten esa capacitación.

“Yo creo que eso no nos va a costar porque nosotros tenemos muy buenos vínculos con policías socias nuestras, pero además también ocupamos el polígrafo y eso no cuesta una peseta. Entonces tenemos que presupuestarlo y demás, pero no hicimos un reglamento para que se quede ahí”, añadió Alfaro.

El magistrado precisó que esos recursos deberán presupuestarse a futuro, pero que su expectativa es que esa unidad esté operando en un plazo de un año.

“La creación de la oficina de poligrafía no nos representa un problema porque la dirección de la Policía Judicial tiene la potestad de poder crearla como tal. Tenemos ahí que buscar de dónde raspamos olla, porque tenemos poca plata para tener el equipo.

“Pero yo, sin decirlo muy alegremente, creo que nos ocupará al menos 12 meses el poder tener las condiciones para poder echar a andar esta herramienta en acompañamiento de lo que ya hacemos”, finalizó.

La creación de esta unidad llega en momentos en los que el Gobierno de Laura Fernández da un papel preponderante a las pruebas de polígrafo, que de hecho se definieron como requisito para participar de las reuniones semanales de la llamada "Fuerza Élite".



