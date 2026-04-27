Oficialismo y Nueva República se ausentan de sesión clave en caso contra Fabricio Alvarado
La ausencia de 23 diputados impidió que hubiera el cuórum necesario para sesionar. El Plenario solo tendrá este martes para conocer ese expediente.
La fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y la de Nueva República se ausentaron este lunes, en pleno, de la sesión que analizaría los informes contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual.
Esa decisión impidió que existiera el cuórum mínimo para sesionar, dejando al Congreso solo con este martes para poder conocer el resultado de esa investigación contra el legislador.
Además de esas dos bancadas, no se presentaron figuras que han sido vinculadas con el oficialismo, como los independientes Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez, la liberacionista Sonia Rojas o los socialcristianos Horacio Alvarado, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles.
La sesión de esta tarde estaba completamente abocada a conocer los tres informes legislativos que arrojó la investigación contra Alvarado por la denuncia de supuesto acoso sexual que presentó en su contra la exdiputada Marulín Azofeifa.
Dos de esos informes recomendaban sanciones administrativas contra el legislador, mientras que un tercero, presentado por Olga Morera de Nueva República, solicitaba eximirlo de responsabilidad.
Con esta decisión, el Plenario solo tendrá un día para conocer el caso, pues el actual Congreso sesionará por última vez este martes.
Estos fueron los diputados ausentes este lunes:
PPSD: Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Antonio Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera y Alexánder Barrantes
Independientes: Leslye Bojorges, Gilberth Jiménez y Luis Diego Vargas.
PLN: Sonia Rojas, Óscar Izquierdo y Alejandra Larios.
PUSC: Horacio Alvarado, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles.