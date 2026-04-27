Oficialismo y Nueva República se ausentan de sesión clave en caso contra Fabricio Alvarado

La fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y la de Nueva República se ausentaron este lunes, en pleno, de la sesión que analizaría los informes contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual.

Esa decisión impidió que existiera el cuórum mínimo para sesionar, dejando al Congreso solo con este martes para poder conocer el resultado de esa investigación contra el legislador.

Además de esas dos bancadas, no se presentaron figuras que han sido vinculadas con el oficialismo, como los independientes Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez, la liberacionista Sonia Rojas o los socialcristianos Horacio Alvarado, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles.