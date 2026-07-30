Oficialismo rechaza que Rodrigo Chaves responda por retiro de PCD en puestos fronterizos

Los diputados del oficialista Pueblo Soberano rechazaron este jueves que el expresidente Rodrigo Chaves comparezca ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para responder por la decisión de retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de aeropuertos y otros puestos fronterizos.

El Poder Judicial sospecha que esa orden, anunciada en 2023, al parecer, favoreció el trasiego de droga por puertos y aeropuertos, a partir de las recientes detenciones en sonados casos como Riverside, Némesis y Leviatán.

La moción, presentada por el liberacionista Marco Badilla, pretendía que Chaves fuera convocado junto al exministro Mario Zamora y el exviceministro Manuel Jiménez Steller, ambos jerarcas de Seguridad durante la pasada administración y responsables de esa decisión.

"Se dieron dentro del periodo 2023-2025 una serie de pifias por modificaciones sustanciales en la PCD, la Policía de Fronteras y Guardacostas. Esas situaciones se dieron bajo la dirección y orden de quien fuera en su momento el presidente Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad Mario Zamora y el viceministro de Seguridad Manuel Jiménez.

"Hay una secuencia lógica que señala que hubo inconsistencias y que tienen una incidencia con los últimos acontecimientos. Después de eso se vinieron una serie de actuaciones por parte de la Policía Judicial, con muy buen tino, que permiten incluso llegar a un encuentro de varias operaciones que permiten encontrar a la persona más buscada en Costa Rica por narcotráfico", justificó Badilla.

Al verdiblanco se unieron el frenteamplista José María Villalta y la socialcristiana Abril Gordienko.

"Las decisiones que tomaron los exjerarcas de seguridad citados fueron tomadas por instrucciones del entonces presidente de la República y tenemos, pareciera, indicios muy claros de que varias de esas decisiones han contribuido a que el crimen organizado se expandiera y le facilitó varias de sus operaciones, entonces me parece importante que el expresidente nos explique las bases técnicas de esas decisiones", añadió la diputada del PUSC.

Sin embargo, el oficialismo justificó que no apoyaría la moción mientras se incluyera a Chaves, pues defendieron que esa no era su responsabilidad.

"Se le está arrogando al expresidente Rodrigo Chaves una potestad que no necesariamente tenía en relación con las decisiones que se toman en materia de seguridad y nosotros no estamos de acuerdo con ese punto; sin embargo, creemos que hay dudas que podrían contestar don Mario Zamora y el señor Manuel Jiménez", respondió el jefe del PPSO, Nogui Acosta.

La moción fue rechazada con cinco votos en contra y tres a favor.

Posteriormente, se aprobó una posterior para que solo comparezcan Zamora y Jiménez, cuyas audiencias serán programadas próximamente.