Oficialismo rechaza negociar elección de magistrados: “Queremos una nueva nómina”

El jefe de fracción del oficialista Pueblo Soberano, Nogui Acosta, rechazó este jueves cualquier negociación por mantener vivo el actual proceso para elegir nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

En la reunión de jefaturas, Acosta insistió en que el único camino que apoyarán será la presentación de otra nómina mediante un nuevo proceso, un camino que, según la propia Sala, retrasará la elección en al menos 9 meses.

“No estamos conformes con esa nómina, queremos una nueva nómina Y esa retórica de decir que si nosotros tenemos alguna conspiración contra el Poder Judicial es poco cierta y no tiene ningún sentido.

“Las personas que están ahí no responden a lo que nosotros consideramos que deben ser los magistrados suplentes y no los estamos eligiendo para que resuelvan los 84 casos que están ahí, los estamos eligiendo por cuatro años”, dijo Acosta.

El bloque opositor intentó sin éxito encontrar un “punto medio” entre la negativa del partido de Gobierno y la urgencia por elegir magistrados suplentes que garanticen el funcionamiento del tribunal constitucional.

Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propuso que se eligieran cuatro de los nueve puestos vacantes a partir de la nómina actual y que los restantes cinco se presentaran mediante un nuevo concurso.

Esa posibilidad fue respaldada por Liberación Nacional, Frente Amplio y Agenda Ciudadana; sin embargo, Acosta insistió en que los votos del oficialismo no irían para ninguno de los nombres actuales.

“No hay un punto medio, hay que decirle a la Corte que no estamos de acuerdo con esta nómina. No es la primera vez; ya ha pasado anteriormente. Nuestra posición es clara y no vamos a seguir ahí”, sentenció Acosta.

“Me cuesta creer que la intransigencia sea tan seria. De no pensar ni un nombre. Ojalá el pueblo de Costa Rica entienda lo que nos va a costar esta intransigencia”, lamentó Gordienko.

Yara Jiménez, presidenta del Congreso, aseguró que dará un espacio de dos semanas para volver a someter el expediente y que en ese interín se pueda analizar la situación; aunque Acosta estuvo de acuerdo, adelantó que en las siguientes rondas quedará claro que la posición del oficialismo seguirá siendo la misma.

La Sala IV confirmó este miércoles, luego de que el actual Congreso llegara a nueve rondas de votación sin elegir un solo magistrado, que actualmente hay 86 expedientes que no se pueden resolver por inhibitorias de los magistrados titulares, pues no existen suplentes para sustituirlos.

Esa falta de elección, según el presidente de la Sala, Fernando Castillo, solo conseguirá que los expedientes se sigan acumulando en detrimento del derecho de los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida.