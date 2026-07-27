Oficialismo rechaza mociones para reconocer trabajo del Poder Judicial en captura de "Diablo"

La fracción del Partido Pueblo Soberano rechazó este lunes tres mociones que pretendían reconocer el trabajo del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", el criminal más buscado de Costa Rica.

El primero de los documentos, presentado por el Frente Amplio, pretendía expresar "un reconocimiento y un agradecimiento" al OIJ, Fiscalía y la judicatura por el operativo que permitió esa detención y la de Jonathan Pérez, alias "Tan", "destacando el profesionalismo, la valentía y el compromiso demostrados por las funcionarias y los funcionarios que participaron en dicha operación".

En el mismo sentido, la moción pedía manifestar la solidaridad del Congreso con los ocho oficiales que resultaron heridos durante esa intervención y desearles una pronta recuperación. Finalmente, instar también a los poderes del Estado a continuar fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado.

La siguiente moción rechazada fue la Liberación Nacional; que, además de lo que ya había pedido el FA, fue más allá y solicitó al Poder Ejecutivo abstenerse de impulsar decisiones presupuestarias que "debiliten la capacidad operativa del Poder Judicial, del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público", así como garantizar la asignación de recursos al Poder Judicial.

"Yo no puedo entender por qué tanta mezquindad, por qué tanta amargura, por qué tanto odio hacia un Poder Judicial que justo el día en que logran capturar a estas personas, ese mismo día les recortan el presupuesto. Es decir, los castigamos por hacer bien su trabajo", cuestionó el jefe verdiblanco, Álvaro Ramírez.

Finalmente, el oficialismo también rechazó otra moción similar de Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), quien dijo suponer que es para no apoyar una narrativa contraria a la que dijo impulsa el Gobierno de Laura Fernández.

"Asumo yo que el Poder Judicial haya dado este golpe tan claro, tan contundente y que la mayoría de los costarricenses celebramos, es contrario a la narrativa que el Poder Ejecutivo y que el Partido Pueblo Soberano quieren colocar de que el Poder Judicial no funciona. Porque no hay otra explicación para que justamente la fracción de PPSO haya votado en contra de mociones que lo que hacen es básicamente decir 'gracias OIJ, Ministerio Público y Poder Judicial por este trabajo'", dijo.

Sin razones



Pueblo Soberano no justificó su rechazo a las mociones; sin embargo, durante el espacio de control político, la oficialista Kattia Calvo arremetió con todo contra el Poder Judicial y sus jerarcas, cuestionando incluso el operativo que dio con la captura de "Tan" y "Diablo", además de dudando de que un tercer criminal fue muerto en el sitio, tal y como aseguraron las autoridades.

Calvo llamó "operación chiripa" al operativo, pues dijo que el OIJ reconoció que fue por "Diablo", pero en el lugar encontró a los otros dos sujetos, y cuestionó "al grandioso Poder Judicial al que ustedes (la oposición) aplauden de pie", esto por la solicitud de tres meses de prisión preventiva que se adelantó recibiría "Diablo".

"Dijo el señor del OIJ que llegaron más criminales de los que esperaban y eso supuestamente es motivo de burla.