Oficialismo rechaza moción de respaldo al TSE

El Plenario Legislativo aprobó, este jueves, una moción para respaldar la labor del Tribunal Supremo de Elecciones y, al mismo tiempo, condenar los ataques del presidente Rodrigo Chaves a la autoridad electoral.



Lo hizo con el voto afirmativo de 33 legisladores y el rechazo de ocho diputados oficialistas, que una vez más cuestionaron la labor del TSE y sus magistrados.

“Nadie está cuestionando la capacidad del TSE para organizar, dirigir y proteger los procesos electorales. Todos los costarricenses aplaudimos su accionar, pero seremos los mismos costarricenses quienes levantaremos la voz para evitar que se trasgredan las facultades constitucionales que están perfectamente establecidas”, dijo Daniel Vargas en alusión a la solicitud que el Tribunal planteó para el desafuero del presidente Chaves.

Sin embargo, fueron más las voces que respaldaron a la institución presidida por Eugenia Zamora, todo esto luego de que ella, junto a su cuerpo de magistrados, exigieran respeto a Chaves y lo acusaran de amenazar la paz y estabilidad política de Costa Rica.

“Esta es una alerta que no se puede pasar por alto. Las democracias muchas veces mueren lentamente y en silencio, o a veces en el estruendoso sonido de un aplauso de quienes no ven que lo que se está imponiendo es el autoritarismo”, aseveró el frenteamplista Jonathan Acuña.

“Todas las dictaduras que se han instalado recientemente en América Latina tienen en común que no fueron instaladas con un golpe militar, no se disparó una sola bala, fueron instaladas con posverdad, populismo y polarización”, cuestionó a su vez el liberacionista Danny Vargas.

Ariel Robles cuestionó, entre muchas otras, que esta es la primera vez que a un presidente de Costa Rica se le consulta si dejará el poder y que esa consulta es válida porque existe un “riesgo real a la democracia”.

“Se ha asumido que Rodrigo Chaves podría no dejar el poder, los reto a decir cuándo Rodrigo Chaves ha dicho no voy a dejar el poder, nunca. El TSE no solo tiene que ser imparcial o asumir que tiene un compromiso de ser imparcial, tiene que serlo, y la barbaridad que ha hecho al pedirle a este Congreso que le levante el fuero por una investigación que ni siquiera ha empezado”, le respondió a Robles la oficialista Pilar Cisneros.

Sin embargo, sus palabras no hicieron más que enardecer al Plenario.

“Ustedes acaban de escuchar las mentiras de Pilar Cisneros, nuevamente en un ataque abierto al TSE, tergiversando todo, porque esta señora no se cansa de mentir y no se cansa de atacar la democracia porque no sabe vivir en democracia, lo que quiere es una dictadura”, insistió la independiente Johanna Obando.

Repase aquí la acalorada sesión:



