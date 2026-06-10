Oficialismo propone financiar pensiones recortando ₡70 mil millones a Cen-Cinai y bonos de vivienda

El partido Pueblo Soberano impulsa una moción aprobada este martes en la Asamblea Legislativa que busca financiar las pensiones de personas en condición de pobreza mediante un recorte de ₡70 mil millones a programas sociales del Cen-Cinai y de bonos de vivienda.

La propuesta oficialista plantea quitar ₡40 mil millones al Cen-Cinai y ₡30 mil millones a los bonos de vivienda, con el fin de cubrir el déficit del Régimen No Contributivo.

El recorte al Cen-Cinai representa cerca de un cuarto de su presupuesto, en momentos en que varios centros enfrentan órdenes sanitarias. Diputados de oposición cuestionaron que se reduzcan recursos destinados a niños y familias vulnerables, asegurando que el dinero pudo obtenerse de otras partidas presupuestarias.

Desde el partido de gobierno defienden la moción, argumentando que la caída en la natalidad justifica la disminución de fondos. Sin embargo, especialistas advierten que actualmente los niños que no pueden ser atendidos en la Red de Cuido son redireccionados al Cen-Cinai, por lo que el recorte afectaría directamente su atención.