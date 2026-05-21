Oficialismo presidirá comisiones de Económicos, Hacendarios y Gobierno y Administración

Tal y como se esperaba, el Partido Pueblo Soberano consiguió este jueves la presidencia y secretaría de las comisiones de Asuntos Económicos, Hacendarios y Gobierno y Administración, los primeros órganos que quedaron debidamente instalados en el nuevo Congreso.



Con su mayoría absoluta, la bancada oficialista designó este miércoles a Nogui Acosta para presidir la Comisión de Hacendarios, mientras que la secretaría será para su compañera Grethel Ávila.



El exvicepresidente de la República, Stephan Brunner, liderará la Comisión de Económicos con la exministra Nayuribe Guadamuz como secretaria; mientras que el expresidente del AyA y Recope, Juan Manuel Quesada, presidirá la Comisión de Gobierno y Administración. Kattya Mora será la secretaria.



Se espera que el oficialismo, que además controla de manera completa el directorio legislativo, asuma las presidencias del resto de órganos legislativos que aún falta por instalar.