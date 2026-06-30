Oficialismo presenta reforma para que sea el Congreso el que elija al fiscal general

La diputada del oficialista Pueblo Soberano, Marta Esquivel, presentó este martes una propuesta de reforma para que sea la Asamblea Legislativa y no la Corte Plena la que elija al fiscal general de la República.

El proyecto, que se tramitará bajo el expediente 25.634, llega cuatro meses antes de que acabe el nombramiento del fiscal Carlo Díaz y con una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo.

Esquivel justificó ese cambio en la necesidad de que sea el Congreso, como el poder de la República “más transparente”, el que tome esa decisión y “sacarla de las manos” de los magistrados.

"Costa Rica necesita una Fiscalía que, además de ser independiente, sea transparente, rinda cuentas y responda al interés público. Con esta iniciativa buscamos fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público mediante una elección abierta, reglas claras y mecanismos efectivos de supervisión, para que una institución con tanto poder actúe siempre al servicio del pueblo de Costa Rica y no de intereses particulares", aseveró.

La propuesta añade que la elección se realizaría mediante concurso público, con requisitos “más estrictos” y con la obligación de una rendición de cuentas anual.

Ese cambio incluye también que sea el Congreso el órgano capacitado para revocar el nombramiento del fiscal general.

Para ambas decisiones, precisa el proyecto, se necesitaría de una mayoría calificada de diputados (38+).