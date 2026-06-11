Oficialismo pide a Corte nueva nómina de candidatos a magistrados

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó este miércoles una moción para devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidatos que ese poder envió a la Asamblea Legislativa para la elección de 9 magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La agrupación de gobierno tomó esa decisión sin escuchar las quejas de la oposición, que calificó esa movida como ilegal e inconstitucional.

“Esta no era una moción de orden, era una proposición de fondo, porque ustedes realmente lo que están planteando es que esta Asamblea se pronuncie por descartar una nómina de candidaturas que se presentaron y participaron en un concurso. No es un asunto de mero trámite, es una decisión de fondo”, cuestionó el frenteamplista José María Villalta.

La decisión de Pueblo Soberano se justificó en el bloqueo que ellos mismos le han dado al expediente y en un antecedente de 2021, cuando la entonces diputada Silvia Hernández, en su calidad de presidenta del Congreso, devolvió una nómina a la Corte para la elección de magistrados de la Sala de Casación Penal.

“Para la elección de magistrados se requieren 38 votos y un acuerdo político y hoy por hoy ese acuerdo no existe. Lo que procede es lo que aplicó la exdiputada Silvia Hernández en una situación similar a la actual, (quien) decidió devolver la nómina a la Corte. “Es evidente que después de 11 rondas de votación no hemos logrado encontrar a quienes de una u otra manera van a ocupar esos puestos”, dijo el jefe de fracción del partido en el poder, Nogui Acosta.

La moción aprobada llegó luego de que el oficialismo votara en blanco en las dos rondas de votación de este miércoles, dejando claro su postura de no apoyar a ninguna de las candidaturas.

La oposición aseguró que llevará el tema a la Sala Constitucional.

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