Oficialismo mantiene bloqueo: no hay futuro para elección de magistrados de la Sala IV

El oficialista Pueblo Soberano mantuvo intacta su negativa de apoyar a ninguno de los 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Luego de días de especulación, la bancada de Gobierno volvió a votar en blanco por ese expediente que pretende la elección de los nueve cupos vacantes en la Sala IV.

La posición del PPSO ha sido pedir a la Corte Suprema una nueva lista de postulantes que pueda ser analizada por el Congreso, pues la actual llegó el pasado cuatrienio.

Con la de hoy ya son 10 las rondas de votación realizadas sin que se pueda elegir a uno solo de los magistrados que la Sala urge para poder atender una serie de expedientes que se siguen acumulando en ese órgano.

“Lo que estamos presenciando es un intento de someter al Poder Judicial a los caprichos del Poder Ejecutivo. Es desafiar el Estado de derecho y tantear la fuerza de nuestra democracia”, cuestionó la liberacionsita Janice Sandí.

El bloque opositor ya había anunciado que, si el bloqueo continúa, el Plenario podría caer en una ronda de “votaciones infinitas”, pues si la lista se mantiene y ningún candidato alcanza los 38 votos, el expediente deberá seguir votándose de manera indefinida.