Oficialismo impulsa de nuevo proyecto para emitir hasta $13.500 millones en eurobonos

El oficialismo intentó iniciar este martes la discusión del proyecto para autorizar la emisión de hasta $13.500 millones en eurobonos, pero la oposición frenó el avance en la Comisión de Asuntos Hacendarios.



Diputados del PLN y el Frente Amplio rechazaron una moción para alterar la agenda y conocer el expediente, al considerar que la decisión no había sido previamente consensuada.



La negativa generó críticas del presidente de la comisión, Nogui Acosta, quien cuestionó la posición de la oposición y advirtió que el tiempo para analizar el proyecto será limitado.



Por su parte, Liberación Nacional defendió la necesidad de estudiar con mayor profundidad la propuesta, debido al monto solicitado y a posibles cambios en los mecanismos de control.



El proyecto pretende autorizar emisiones anuales de $1.500 millones entre 2026 y 2034, para un total de $13.500 millones en deuda externa.



CGR pide cautela

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el nivel de endeudamiento del país.



Este 17 de junio, durante una audiencia en la Comisión de Hacendarios, la jerarca Marta Acosta pidió a los diputados analizar con cautela el proyecto.



La preocupación surge en momentos en que el Ministerio de Hacienda proyecta que la deuda pública podría aumentar y alcanzar cerca del 67 por ciento del Producto Interno Bruto para el año 2031.



Según la Contraloría, mantener altos niveles de liquidez mediante deuda genera costos adicionales para el Estado y presiona las finanzas públicas.



La entidad insiste en que, antes de aprobar nuevas emisiones, es necesario definir cuál es el nivel óptimo de endeudamiento para garantizar la sostenibilidad fiscal del país.