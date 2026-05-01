Oficialismo elige nuevo Directorio sin ningún cupo para la oposición

El Partido Pueblo Soberano cumplió su promesa y eligió este viernes un Directorio Legislativo completamente oficialista.

No hubo sorpresas en la elección a pesar del anuncio de última hora de un acuerdo de oposición para disputar, en bloque, los seis puestos del Directorio.

La nueva Asamblea Legislativa eligió a Yara Jiménez como la quinta mujer de la historia en presidir el Congreso. Junto a ella, estará en calidad de vicepresidenta su compañera Esmeralda Britton.

La primera secretaría fue para Gerald Campos y la segunda para Reynaldo Arias, mientras que las prosecretarías quedaron para Kattya Mora y Nayuribe Guadamuz.

La sesión de este 1.° de mayo se interrumpirá para el almuerzo y posteriormente vendrá, a eso de las 2 p. m., el periodo de discursos de las nuevas autoridades legislativas y las jefaturas de fracción.

Así fue la elección del Directorio:

12:50 p. m.: Nayuribe Guadamuz es la nueva segunda prosecretaria.

12:34 p. m.: Vianey Mora presenta a la frenteamplista Joselyn Sáenz como segunda prosecretaria.

12:32 p. m.: Nogui Acosta postula a la oficialista Nayuribe Guadamuz para la segunda prosecretaría.

12:31 p. m.: Kattya Mora es electa como primera prosecretaria.

12:19 p. m.: Abril Gordienko propone al liberacionista Víctor Hidalgo como primer prosecretario.

12:16 p. m.: Nogui Acosta presenta a la oficialista Kattya Mora para la primera prosecretaría.

11:58 a. m.: Reynaldo Arias es electo como segundo secretario con 31 votos.

11:40 a. m.: Álvaro Ramírez postula a Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, como segunda secretaria.

11:38 a. m.: Nogui Acosta presenta al oficialista Reynaldo Arias para la segunda secretaría.

11:30 a. m.: Gerald Bogantes consigue 31 votos y es declarado primer secretario.

11:10 a. m.: Claudia Doblas postula a la frenteamplista María Eugenia Román como primera secretaria.

11:08 a. m.: Juan Manuel Quesada propone a Gerald Bogantes, de Pueblo Soberano, para la primera secretaría.

11:01 a. m.: Esmeralda Britton es elegida como nueva vicepresidenta con 31 votos.

10:46 a. m.: José María Villalta postula a la socialcristiana Abril Gordienko para la vicepresidencia.

10:43 a. m.: Nogui Acosta presenta a la oficialista Esmeralda Britton para el cargo de la vicepresidencia del Congreso.

10:29 a. m.: Yara Jiménez es la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa con 31 votos.

10:09 a. m.: El jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, presenta la candidatura de Diana Murillo.



10:05 a. m.: El oficialista Juan Manuel Quesada presenta a Yara Jiménez como candidata a la presidencia del Congreso.



