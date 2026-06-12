Oficialismo archiva investigaciones de Tradeco y Cooperservidores

El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Gonzalo Ramírez, decidió archivar nueve de los 10 expedientes que ese órgano tenía para discutir.

En la lista hay investigaciones complejas como las de las presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación del tramo Barranca-Limonal por parte de la empresa Tradeco (expediente 25.413); nombramientos presuntamente irregulares en la junta directiva del Banco Popular (24.629) o la investigación legislativa sobre el cierre de Coopeservidores (24.394).

Ramírez aplicó el artículo 232 del reglamento, que le permite a la presidencia del órgano archivar expedientes cuyo plazo para la presentación de informes finales ya había vencido, como sucedió con esos textos.

“Durante la legislatura anterior, los expedientes no avanzaron lo suficiente para que pudieran ni siquiera acercarse a la elaboración de un informe.



“Esto no quiere decir que nosotros no podamos presentar una solicitud de que se abra un expediente de investigación. Lo que estamos haciendo es liberar espacio y tiempo para estudiar temas nuevos y plantear investigaciones actuales y poner situaciones reales”, justificó Ramírez.

La oposición cuestionó que esa decisión no toma en cuenta los millones de colones que el pasado Congreso invirtió en audiencias y horas de análisis de esos expedientes.

“Me preocupa que se tomen ese tipo de decisiones porque precisamente son expedientes de investigaciones que ya tienen bastante tiempo de haberse realizado.

“Hay recursos públicos importantes invertidos en esas investigaciones, hubo audiencias, documentación y creo que sería un retroceso simplemente archivar todas las investigaciones”, criticó la frenteamplista Sigrid Segura.

El oficialismo defendió que cualquier diputado es libre de volver a presentar una solicitud para investigar cualquier tema, mientras que Servicios Técnicos aclaró que, en esa eventualidad, incluso se podrían adjuntar expedientes completos a otros proyectos nuevos.

Con esa decisión, la comisión tiene en agenda un único expediente cuyo plazo vence en julio próximo.