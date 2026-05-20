Oficialismo apura reforma para eliminar aprobación legislativa en créditos internacionales

El Plenario dio, este miércoles, primera lectura a tres reformas constitucionales para limitar la reelección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, los nombramientos en la Contraloría General y eliminar la aprobación legislativa en los créditos internacionales que negocie el Estado.

Se trata de tres reformas que fueron presentadas en el cuatrienio anterior y que ahora impulsa el Gobierno de Laura Fernández.

La primera de ellas, el expediente 24.620, reforma la Carta Magna para eliminar la reelección indefinida en los magistrados de la Corte Suprema y establecer un límite máximo de 14 años en el cargo.

Luego fue leído el expediente 24.672, que rebaja el nombramiento del contralor y subcontralor general a cuatro años y con un único periodo de reelección.

Finalmente, el expediente 25.418, que eliminaría la norma constitucional que obliga a que todos los créditos internacionales de financiamiento deban ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Con el cambio propuesto, estos solo se deben incluir en el presupuesto nacional para su aprobación.

Este último proyecto ya había sido rechazado por el pasado Congreso, pero fue presentado nuevamente bajo la actual administración.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que la segunda lectura de estas reformas se realizará el próximo 28 de mayo.