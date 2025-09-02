Ocho meses después, Tribunal de Ética del PUSC no ha encontrado nada para sancionar a Bojorges

Ocho meses después de que el Tribunal de Ética del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que investigaría “hasta las últimas consecuencias” la acusación penal contra el diputado Leslye Bojorges, el órgano no ha encontrado nada para sancionar al legislador.

Édgar Garita, presidente del órgano, explicó que están esperando información del Organismo de Investigación Judicial para poder avanzar en la pesquisa.

“Como tribunal no hemos podido tener pruebas contundentes o situaciones que nos lleven a determinar que ha habido un problema ético y moral dentro de las decisiones que tomó”, reconoció Garita.

Según el presidente del tribunal, la complejidad de analizar un tema penal es precisamente que la información es limitada incluso para el partido.

“Es muy diferente una situación legal que una denuncia ética. El problema es haya referencias y que además de esas referencias sean de personas que tengan las pruebas suficientes para llegar a una conclusión sobre eso y eso es en lo cual nosotros nos hemos quedado varados en tener conocimiento de datos reales y concretos”, añadió.

En esa misma investigación figuraba además la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, también señalada en el caso Richter, pero que renunció al PUSC para sumarse a las filas de Pueblo Soberano.

Garita explicó que, incluso estando fuera, la investigación contra Jiménez también continúa con miras a sanciones futuras contra la alcaldesa. Lo mismo ocurriría en caso de que Bojorges renunciara al partido, tal y como le solicita el candidato Juan Carlos Hidalgo y la bancada socialcristiana.

“Sería igual, lo que pasa es que difícilmente una persona como Leslye va a renunciar. Si hubiera querido renunciar ya lo hubiera hecho, simplemente se apartó de los procesos y de toda la situación del partido a esperas de un resultado sobre lo que está implicado”, afirmó Garita.

El tribunal de ética del PUSC investiga a Bojorges y Jiménez, de oficio, desde finales de enero pasado.

Si bien Hidalgo había pedido al órgano investigar al diputado, Garita reconoció que esa solicitud no fue planteada correctamente, según explicó el presidente del tribunal.

Esta tarde, el propio Bojorges convocó a los medios de comunicación a conferencia de prensa para las 4 p. m., donde aseguró se referirá a la solicitud de su bancada de que se declare independiente.