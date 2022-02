Nueva República inicia férrea oposición a préstamo para tren eléctrico

Los diputados del bloque Nueva República adelantaron sus votos negativos al dictamen del préstamo por $550 millones que financiaría la primera parte del proyecto de tren eléctrico de pasajeros en el Gran Área Metropolitana.



El expediente arrancó este martes su discusión final antes de llegar al Plenario con el análisis por el fondo de los legisladores que integran ese órgano y que deberán enviar una recomendación final al Congreso.

Cumpliendo con su palabra, los independientes Marulin Azofeifa, Carmen Chan y Jonathan Prendas reiteraron que se opondrán al crédito que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya aprobó para Costa Rica por $300 millones y que se acompaña de otro de $250 millones por parte del Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas.

Ambos créditos, que se tramitan como uno solo, tienen condiciones muy favorables y están ligados exclusivamente a ese fin, aunque no necesariamente bajo los parámetros del proyecto que actualmente impulsa el Gobierno.

Azofeifa, Chan y Prendas insistieron, por separado, que no se puede apoyar un crédito sin que exista claridad sobre su finalidad y que ese es el gran riesgo que el país asumiría si se aprueban los recursos en este momento.

“Yo no me caso con alguien sin saber quién es, no podemos aprobar un crédito sin saber para qué se va a usar, no es correcto”, dijo Azofeifa.