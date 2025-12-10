Nueva República anuncia que, una vez más, respaldará inmunidad de Chaves

Luego de varios días de especulación, la fracción de Nueva República anunció este miércoles, en pleno, que no apoyará quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Igual que con el proceso anterior, la bancada liderada por Fabricio Alvarado pondrá sus seis votos a favor del mandatario, señalado ahora por presunta beligerancia política.

“Hoy el tema en discusión debería ser el Hospital de Limón y el Hospital de Cartago; el sicariato que tiene aterrorizados a todos, la crisis educativa, que al pueblo no le alcanza para llegar a fin de mes, que los agricultores estén a la mano de Dios y que las familias y los valores se siguen desintegrando, pero la torpeza política de los de siempre pretende que el debate se centre en la figura de quien no es candidato a la Presidencia”, criticó Alvarado.

“Por eso, tomamos una decisión, y la tomamos por el pueblo de Costa Rica y por nuestra democracia, luego de mucha reflexión y oración, votaremos en contra de levantarle la inmunidad al Presidente. Unirnos a PLN, FA y las diputaciones independientes que más parecen de esos dos partidos, solo lo convertirían en un mártir y eso lo aprovechará para seguir llevando agua a sus molinos, y ahora sí, hacer que su candidata gane las elecciones… algo que aún podemos evitar, se los pido una vez más: apaguemos este circo ya”, añadió.

El también candidato a la Presidencia aseguró que Chaves “no debe estar en medio de la contienda electoral”, pero que este proceso hace que “las luces se centren en él”.

“Nuestra decisión, como fracción de Nueva República, no es para salvar a Chaves… es para salvar a Costa Rica de Chaves. Por eso, el señor Chaves debe sacar sus manos de la campaña política… ⁠Acá no nos estamos jugando un levantamiento del fuero presidencial, nos jugamos las elecciones y la democracia”, finalizó Alvarado.

Con los seis votos de Nueva República, más los ocho del oficialismo, la cifra de 38 votos que, como mínimo, se necesitan para el desafuero es ahora todavía más compleja, y recaerá, de nuevo, en lo que decidan los diputados del PUSC, que la última vez también se dividieron en torno a esa decisión.