Nueva Marina de Limón más cerca: diputados aprueban reforma a Ley Orgánica de Japdeva

El plenario legislativo dio luz verde al expediente 24.259, una reforma a la Ley Orgánica de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) que permitirá a la institución establecer alianzas estratégicas para proyectos de inversión e infraestructura en la provincia de Limón, como la Nueva Marina de Limón.

La iniciativa se aprobó en primer debate tras alcanzar consenso entre las distintas fracciones legislativas sobre el nuevo texto del proyecto. Entre los ajustes incorporados se estableció que los contratos deberán contemplar el pago de un canon mínimo del 1,5% de los ingresos brutos generados por cada alianza.

"En este caso, lo que se hizo fue acoger una observación de la Contraloría donde se incorpora la creación de un canon que debe pagar el eventual aliado estratégico que se contrate para financiar la fiscalización de los contratos que se hagan por parte de Japdeva, que es la institución pública operadora o autorizada para realizar estas contrataciones. Ese canon permitirá que haya una fiscalización, un seguimiento de las obligaciones contractuales y que no se repitan historias tristes que ustedes conocen bien de otros contratos que se han hecho, que han sido desequilibrados y en los cuales los concesionarios andan por la libre, andan sin controles, hacen lo que les da la gana, tienen como un Estado aparte dentro del Estado", detalló José María Villalta, diputado del Frente Amplio.



<span id="selectionBoundary_1782272142692_16274505682370133" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



La medida responde a una observación de la Contraloría General de la República, que recomendó incluir un canon para financiar la fiscalización de los contratos.

Con ello se busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar experiencias negativas de concesiones pasadas.

"¿Cuál es la relevancia de este proyecto de ley? Que venimos a hacer algo que ya de una u otra manera se había construido, pero que no se había podido convertir en realidad, y es la definición de alianzas estratégicas. Ya hay un reglamento, ya hay una serie de condiciones, pero la Sala Constitucional dijo que había que sentarse, que teníamos que construir y lo hemos hecho. En este sentido, ¿por qué para nosotros era importante el concepto de alianzas estratégicas? Porque representa el mejor mecanismo para poder asegurar el compartir el riesgo", afirmó Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista.



Según los legisladores, el proyecto pretende atraer inversión, fortalecer el turismo, generar empleo y asegurar mecanismos de control que velen por el adecuado uso de los recursos públicos.

El expediente continuará su trámite legislativo con el objetivo de convertirse en ley de la República.