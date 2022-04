“No tenían por qué sacarme esposado”, critica Johnny Araya ante diputados

Johnny Araya, alcalde de San José suspendido de su cargo en medio de la investigación por el caso "Diamante", dijo este jueves a los diputados que investigan el escándalo que ha sido víctima de "show mediático y un verdadero circo", al tiempo que criticó el accionar de las autoridades judiciales en medio de su detención.

La esperada comparecencia del jerarca de la Municipalidad de San José, acusado del presunto delito de crimen organizado y de confabular con MECO y otras empresas constructoras para enriquecer a estas con contratos amañados de obra pública municipal, inició con una amplia declaración de Araya y el anuncio de que no respondería preguntas de los diputados.

"No tenían por qué sacarme esposado y los mismos oficiales del OIJ tomando fotografías desde el interior de mi casa en el momento en que era trasladado a la patrulla de la policía judicial, fotografías que casi de manera inmediata empezaron a circular en la prensa nacional", criticó el alcalde.

Araya insistió en que no se prestaría para la politización de su proceso judicial y que, por lo tanto, solo respondería preguntas en las instancias judiciales.

Sin embargo, sí aclaró algunos cuestionamientos que le hicieron los diputados sobre denuncias actuales, por ejemplo la pérdida de un expediente de contratación con MECO en 2014 o el pago de facturas en obras no realizadas.

"El extravío del expediente se dio en un año donde yo no era alcalde, 2014, yo no fui alcalde de 2013 a 2016, de manera que aprovecho para aclarar ese punto. Y el proveedor aclaró el tema este de que se hubieran pagado obras antes de que se hicieran, él aclaró eso, pero son hechos no vinculados con el caso", respondió el jerarca.