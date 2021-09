"No somos ratas de laboratorio”, dice Melvin Núñez sobre obligatoriedad de vacuna contra COVID-19

El diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez, se refirió este martes a la directriz que emitió el Ministerio de Salud para hacer obligatoria la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en los empleados públicos y privados.

El legislador, quien recientemente debió ser hospitalizado por complicaciones relacionadas con el virus, reiteró su posición ya conocida sobre el fármaco, que calificó como "experimental".





“Señor Daniel Salas, no somos ratas de laboratorio, tenemos más de un 90 % de compatibilidad, pero no somos ratas y los ticos no le vamos a permitir utilizarnos en los negocios de estas vacunas y espere demandas contra derechos humanos y denuncias múltiples”, aseguró.