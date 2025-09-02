“No somos jaguares”: Expartido de alianza 'rodriguista' anuncia candidatura a la presidencia
Semanas después de anunciar una coalición, Esperanza y Libertad competirá ahora contra Pueblo Soberano en la carrera hacia Zapote.
Esperanza y Libertad, uno de los cinco partidos que hasta hace muy poco integró la llamada coalición “rodriguista”, competirá de frente contra Pueblo Soberano (PPSO) por la presidencia de la República.
La agrupación llegará además junto a Renacer Democrático, la otra divisa que también abandonó la “coalición de hecho” que anunció Pilar Cisneros semanas atrás.
“No somos jaguares y no tenemos relación con PPSO”, resumió Carlos Palacios, presidente del partido y candidato a la primera vicepresidencia.
Junto a él, estarán en la fórmula presidencial el exdirector de Conapam, Marco Rodríguez, como candidato, y Fabiola Romero, exdirectora de Dinadeco en la actual administración, como segunda vicepresidenta.
“En un país de una sana democracia todos tenemos derecho a participar y eso fortalece, valga la redundancia, una buena democracia, y eso es lo que estamos haciendo nosotros.
El partido también definió los primeros lugares a diputados en las siete provincias, cabe destacar que Palacios y Romero serán primero y segundo lugar por San José; mientras que Rodríguez será segundo en Heredia.
“Nosotros lo vemos como un momento oportuno para fortalecer un proceso democrático, ningún ciudadano tiene por qué estar sometido a ningún movimiento político y los partidos emergentes venimos a fortalecer ese proceso. En una sana competencia, nosotros no venimos a plantar puentes, no a dinamitarlos, venimos a hacer propuestas”, aseveró Palacios.
Tanto Esperanza y Libertad como Renacer Democrático se alejaron de la coalición de hecho de Pueblo Soberano alegando “mordazas” y falta de representación en la cúpula de la organización.
“Nosotros somos un partido independiente y no dependemos de ningún político, mucho menos de ningún hombre, tenemos identidad propia, eso nos llevó a tomar esa decisión”, finalizó Palacios.