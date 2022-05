“No queremos una hemorragia de proyectos”, dice Pilar Cisneros sobre críticas a agenda

La jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, aseguró que su bancada y el Poder Ejecutivo no quieren “una hemorragia de proyectos” y que eso explica la falta de convocatoria de iniciativas en la agenda de sesiones extraordinarias.



Por tercer día consecutivo, Cisneros tomó la palabra en el plenario para defenderse de las críticas hacia la agenda que está manejando el Gobierno, apuntando ahora al directorio de la Asamblea Legislativa y criticando los cuestionamientos de la prensa al respecto.

“En las administraciones (Laura) Chinchilla, (Luis Guillermo) Solís y (Carlos) Alvarado pasó exactamente lo mismo y nadie dijo nada y nadie se quejó, en esta ocasión, como por primera vez la nueva administración empieza en periodo extraordinario, es imposible empezar con proyectos nuevos en plenario, porque estos deben pasar primero por comisiones que hoy no existen.

“Así que debe quedar muy claro que la Asamblea Legislativa no está viviendo una situación nueva y que tampoco es culpa del presidente Rodrigo Chaves que no estén integradas las comisiones”, aseguró.

“Algunos medios están generando confusión atribuyendo impericia del Ejecutivo en el manejo de la agenda de sesiones extraordinarias, cuando la historia demuestra que este es un recurso estratégico que han usado en el pasado muchos gobiernos”, aseveró.

Cisneros insistió en que es el interés del Ejecutivo el impulsar “proyectos de calidad” y que para los “chayote” (poco sustanciales) ya habrá otro momento.

“Tampoco nos interesa impulsar una hemorragia de proyectos como los 72 que aprobaron en abril los diputados pasados, así que tanto la fracción como el Poder Ejecutivo queremos arrancar con proyectos de calidad y no un montón de proyectos, no queremos hemorragias, habrá momentos en que requerimos activar los famosos proyecto chayotes, pero en este momento esa no es nuestra prioridad”, añadió.