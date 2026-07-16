"No lo tengo decidido", dice Patricia Solano sobre si buscará Presidencia de Corte

La magistrada Patricia Solano aseguró, la mañana de este jueves, que no ha decidido sobre si buscará la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.



Así lo hizo ver al ser consultada directamente por la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Cindy Murillo, durante una comparecencia a la que fue citada para referirse sobre la "problemática" que enfrenta el sistema judicial en la atención del crimen organizado.

"En caso de que don Orlando (Aguirre) renuncie a la Presidencia de la Corte, ¿aspiraría usted a la Presidencia del Poder Judicial? Conteste sí, no o tal vez", preguntó la congresista.

"No lo tengo decidido", respondió la alta jueza.

Ya antes, Solano había dicho que desconoce si comunicará a la Asamblea Legislativa su deseo de reelegirse, en virtud del vencimiento de su nombramiento, el 6 de noviembre próximo.

Pero antes, el 26 de setiembre, vencerá el periodo de Aguirre como presidente de la Corte, lo que aviva el debate sobre si el magistrado de 83 años continuará en el puesto.

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Todo ello ocurre en momentos en los que la también presidenta de la Sala de Casación Penal ha tomado gran protagonismo en la defensa del Poder Judicial, frente a los constantes ataques de la presidenta Laura Fernández, así como de su antecesor y ministro, Rodrigo Chaves.

Sus intervenciones públicas, incluso en la Casa Presidencial, han desatado una ola de señalamientos de parte del oficialismo, que incluso le cuestionó en el foro si ella ha provocado división a lo interno de la Corte o si está al frente de un bando diferente al de Aguirre; situaciones que negó.

De hecho, Murillo le pidió a Solano que renunciara a su cargo y que se abstuviera de buscar la Presidencia del Poder Judicial.

"Al mismo presidente de la Corte, Orlando Aguirre, se le solicitó la renuncia también. Y le exigimos no solamente como diputada, sino en nombre del pueblo, también la renuncia a su cargo de magistrada. Y también, por favor, que desista totalmente de cualquier aspiración de la Presidencia de la Corte", indicó la parlamentaria.



La audiencia celebrada en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso giró en torno a temas que ni siquiera se relacionaban con el objetivo original de la comparecencia.

Sin embargo, durante el interrogatorio, también se dio un acalorado encontronazo de Solano con el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, relacionado con el presupuesto del Poder Judicial.