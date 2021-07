“No he recibido absolutamente nada”, dice diputado vinculado a presuntos líderes narco

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Óscar Cascante, aseguró esta mañana que no recibió “absolutamente nada” de los presuntos líderes narco que visitaron su despacho en al menos 13 oportunidades; e insistió, una y otra vez, que siempre actuó de buena fe.



Lo hizo en el seno de la comisión que investiga la supuesta infiltración del narcotráfico en municipalidades y otros actores públicos; y que incluyó, desde hace algunas semanas, a los seis actuales legisladores que como Cascante recibieron en sus oficinas a Luis Cartín, Alejandro Cartín y/o Roger Soto, investigados por supuestamente dirigir una banda criminal.

“Yo no he recibido ningún dinero por una función que no sea la de diputado, no tengo necesidad de recibir ni de ellos ni de ninguna otra empresa, eso lo rechazo, no he recibido absolutamente nada”, dijo el socialcristiano ante la consulta donde se escucha a uno de los sospechosos asegurar que había que darle dinero (a Cascante).