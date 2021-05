“No hay excusa”, dice Alvarado sobre falta de virtualidad en Congreso

El presidente Carlos Alvarado arremetió hoy contra los diputados de la Asamblea Legislativa por la imposibilidad que al día de hoy se mantiene para que el Plenario sesione de manera virtual.



La falta de un sistema que permita la votación de manera virtual ha impedido que los legisladores puedan acoger esta medida en medio de la pandemia del COVID1-19 y esto ha provocado que el trabajo legislativo se paralice en reiteradas oportunidades.

“Hace 14 meses todo el país trabaja en virtualidad, hace 14 meses no tenemos Consejo de Gobierno presencial, todo Costa Rica trabaja en virtualidad. 14 meses, no hay excusa, no hay excusa”, dijo el mandatario con disgusto.