“No ha nacido quien me llame la atención”, dice Villalobos sobre diferencias con oficialismo

Las primeras semanas del actual Congreso han transcurrido al ritmo que dictan el oficialista Pueblo Soberano (PPSP) y el Gobierno de Laura Fernández, en una clara muestra de la dinámica que permite esa mayoría absoluta en Cuesta de Moras.

Por eso mismo ha llamado la atención la postura de José Miguel Villalobos, una de las figuras de más peso en el oficialismo y el primero -y único- de esos 31 diputados que ha roto línea en el PPSO.

Lo hizo primero en la Comisión de Asuntos Jurídicos, cuando criticó las penas que pretende aumentar el expediente 25.206, enfocado precisamente en endurecer los castigos por el robo de combustibles.

Ahí, Villalobos cuestionó no solo ese incremento en las penas, sino que también anunció mociones para suprimir los artículos relacionados con ese tema, todo esto a pesar de que esa idea nació en la administración de Rodrigo Chaves y con la venia de sus jerarcas.

Días después, también en Jurídicos, el abogado arremetió contra el expediente 25.311, también impulsado por el Gobierno de Chaves y que pretende crear una póliza de responsabilidad civil y defensa legal de policías.

Villalobos dijo que, aunque está a favor del objetivo que defiende la propuesta, esta tiene “errores terribles” en su redacción, errores que harían imposible que se ejecuten en su estado actual.

Por ejemplo, al no especificar los alcances en procesos que no sean penales; o bien, al no precisar cómo cubriría el Estado estos procesos en el plano económico.

Esas posiciones, viniendo de una persona tan cercana a Rodrigo Chaves y con su pericia legal, hacen cuestionar si desde el oficialismo se le ha llamado la atención al legislador alajuelense.

“Yo creo que no ha nacido todavía quien me llame la atención. Creo que somos todos independientes, cada diputado de la fracción tiene la misma independencia que yo y aquí no se está para que le llame la atención a nadie. Y no ha ocurrido, ni nadie me ha llamado la atención, ni nadie me la va a llamar”, aseveró tajante.

Villalobos insistió en que dentro de la fracción se toman en cuenta los criterios de todos los diputados.