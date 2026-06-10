Ni Gilberth Jiménez ni Catalina Crespo: esta es la nueva secretaria general del SICA

La embajadora costarricense, Lina Eugenia Ajoy Rojas, fue nombrada como la nueva secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Se trata de la primera tica y la primera mujer que ocupará ese cargo en la historia, según destacó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

“El Gobierno de Costa Rica, en cumplimiento de sus obligaciones y mostrando su compromiso con el Sistema y con los procedimientos y disposiciones normativas vigentes, presentó una terna de profesionales que cumplió con los requisitos establecidos por los Estados miembros.

“Estos eligieron a Ajoy Rojas, que asumirá funciones el 9 de agosto. Su período abarca del 2026 al 2030”, precisó Cancillería.

Junto a Ajoy, Costa Rica había propuesto al exdiputado Gilberth Jiménez y la exembajadora Catalina Crespo.

La designación de la nueva secretaria, hermana de la exdiputada Melina Ajoy, quien fue cercana al Gobierno de Rodrigo Chaves, fue ratificada hoy en la Reunión Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno efectuada virtualmente, en la cual participó el primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa.

También estuvieron los mandatarios Bernardo Arévalo de Guatemala, Nasry Asfura de Honduras y Luis Abinader de República Dominicana. Se sumaron también el vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, los co-ministros de Nicaragua, Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, y los vicecancilleres de Belice, Amalia Mai, y de Panamá, Carlos Hoyos.

El canciller Manuel Tovar felicitó a Ajoy por la designación.

“La institución le desea éxito en esta nueva responsabilidad y reafirma la confianza en que su labor permita garantizar una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional. También con la continuidad administrativa y política del Sistema en favor de la población centroamericana”, dijo Cancillería.

Ajoy suma 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático. Es embajadora de carrera, abogada y notaria, y posee formación en mediación y cooperación.