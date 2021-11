Natalia Díaz propone cambiar calendario escolar para impulsar el turismo

La candidata presidencial del partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, propone cambiar el calendario de la educación pública para adecuarlo con la temporada baja del turismo.



La idea de Díaz es que de esa forma el turismo nacional sostenga a hoteles y otros comercios en sus meses más difíciles del calendario, permitiendo además que educadores, padres de familia y estudiantes tengan más descansos a lo largo del curso lectivo.

“Existe un convenio internacional que habla de los 200 días lectivos, pero sabemos que no se está cumpliendo en la práctica, los niños tienen rato de no ir a las escuelas de forma presencial, no están cumpliendo con las clases, tenemos huelgas, la pandemia…

Sin embargo, su apreciación es incorrecta.

Mario López, Director Jurídico del MEP, explicó que las vacaciones docentes están establecidas en el estatuto del Servicio Civil y, por lo tanto, la única posibilidad de un cambio debe, sí o sí, contar con el visto bueno de una mayoría de los 57 diputados.

Díaz reconoció que ella no consultó la iniciativa con el MEP ni evaluó su viabilidad con el ministerio, pero sí que sabe que la Cámara de Turismo había presentado una propuesta en esa línea y que era de su entender que el MEP la había considerado viable.

También se desconoce el eventual impacto que el incremento en la demanda tendría en los precios de hoteles y comercios durante la temporada baja.

“Habría que ver, según la Cámara de Turismo es una buena iniciativa, ellos no prevén que haya un aumento considerable, pero es una posibilidad que esas personas tengan esas tarifas en un mercado más pequeño, no todos tienen la posibilidad de viajar, lo que queremos es justamente que las personas de clase media que no se puede dar ese lujo pueda justamente darse un paseo a otros destinos y no solo a un paseo de un día, sino que inviertan en la zona a precios más reducidos”, finalizó la exdiputada.