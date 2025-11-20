Natalia Díaz presenta a Juan José Andrade como su “arquitecto” en Seguridad

La candidata de Unidos Podemos, Natalia Díaz, presentó este jueves a Juan José Andrade como el “arquitecto” de su estrategia en materia de Seguridad.

Será Andrade, exviceministro de Seguridad y exdirector de la Fuerza Pública, quien desarrolle la estrategia para combatir “la epidemia histórica de violencia” que hoy lamentó Díaz.

“La inseguridad no solo está matando, está destruyendo el futuro de este país.

“Si queremos recuperar al país, necesitamos a las mejores personas, a profesionales que conozcan el territorio”, dijo Díaz antes de presentar a Andrade.

El exviceministro prometió, en un eventual gobierno de Unidos Podemos, estrategias puntuales que pasen por temas como el patrullaje real, control permanente, la creación de un solo bloque policial en un objetivo común, operaciones basadas en datos, presencia visible y castigo para el crimen, de manera que “el criminal le tema al Estado”.

“No es solo el récord de homicidios lo que nos preocupa. Cuando estamos cercanos a 800 homicidios cerrando noviembre, nos damos cuenta de que no hemos hecho absolutamente nada.

“El Estado nos entregó, se fue, nos apartó y estamos quedando solos contra la delincuencia”, dijo Andrade.



