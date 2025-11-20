Natalia Díaz a Laura Fernández: “Llegar en carros blindados es una falta de respeto a la gente”

La candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, calificó como una “falta de respeto” a la ciudadanía que Laura Fernández (Pueblo Soberano) llegue en carros blindados a las comunidades que visita en campaña.



En medio de la presentación de su estrategia de Seguridad, Díaz criticó “las historias inventadas” que dijo surgen de algunas campañas y también los esfuerzos por contener la criminalidad que realiza el gobierno de Rodrigo Chaves.

“En el contexto de lo de hoy, a mí me parece que estar en carros blindados, llegando a lugares, haciendo parodias, llenando lugares con buses, en la crisis de inseguridad que tenemos, realmente es una falta de respeto a la gente.



“En estos momentos, uno no puede centrarse en hacer campañas de ese tipo si hay gente que está perdiendo sus familiares, que está siendo víctima de balas perdidas, que tienen la vida vendida y que para esos tampoco se destinan los recursos de seguridad que se necesitan; y el Gobierno puede haber hecho muchas cosas buenas, pero en esta materia está con problemas y no puede ser que la candidata oficialista realice ese tipo de cosas en la crisis de seguridad que tenemos hoy”, criticó.



Díaz aseguró que, en materia de Seguridad, al presidente Rodrigo Chaves “evidentemente lo están asesorando muy mal” y cuestionó la división que existe en los supremos poderes ante la histórica ola de criminalidad que golpea al país.

“En este pleito que se manejan los poderes del Estado, no hay manera en que nosotros acabemos con los homicidios que tenemos, porque los delincuentes deben estar ahorita muertos de risa, viendo cómo nos estamos agarrando entre todos.



“La lucha no es entre los miembros de los supremos poderes, es contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra todas esas personas que están matando a nuestra gente. Esa es la lucha que tenemos que dar, no entre nosotros”, dijo.

Sin embargo, Díaz fue hasta hace poco una de las voceras del discurso que emana desde Zapote y que, en ningún momento, ha sido conciliador.



Usted también replicó ese discurso que divide. ¿Se arrepiente ahora?



“Bueno, voy a hablar por mi labor. Evidentemente, yo estoy agradecida por la oportunidad de haber trabajado en el Gobierno. No me arrepiento de haberlo hecho. En muchas cosas hay aspectos positivos, como en todas las administraciones, uno no puede decir que todo está mal, ni mucho menos, pero en materia de Seguridad no están haciéndolo bien.



“Y yo tengo que decir las cosas como son. Yo he sido una persona que siempre he tenido una actitud de construir, una actitud que se ha demostrado en la coordinación, que era lo que yo tenía como labor muy puntual con el Congreso. Me reuní con todos los diputados, independientemente del partido político y su visión, compartieran o no los objetivos del Gobierno en aquel entonces o no. Yo nunca irrespeté a nadie, traté a todos con mucho respeto, a la prensa lo mismo; o sea, mi actitud nunca fue esa y ustedes lo pueden ver en todas mis intervenciones, en todas las negociaciones que hicimos, en los objetivos que logramos y yo voy a trabajar de esa manera”, aseveró.

Díaz propuso este jueves, junto al exviceministro Juan José Andrade, una estrategia de monitoreo y control permanente para todo el territorio nacional, incluso con la misma cantidad de policías que hay en la actualidad.

“No es que no se necesiten más policías, lo que pasa es que no es realista decir que yo dependo de nuevos policías para actuar, porque una formación de un policía puede tardar nueve meses en la Academia Policía. Yo no tengo tiempo al 2027 para tomar decisiones, yo tengo que tomar lo que tengo y distribuirlo de la mejor forma.