Narcos, sicarios y Satanás: con este polémico video Ana Virginia Calzada arremete contra el chavismo

Narcos, sicarios y Satanás como protagonista: la candidata del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, arremetió con todo contra el chavismo.

En un video publicado en sus redes sociales la tarde de este lunes, la exmagistrada asegura que votar por el chavismo es “venderle el alma al diablo”.

“Costa Rica, políticos, asesinatos, narcos, jóvenes sicarios... Hasta la muerte haciendo fila en la Caja”, se escucha decir a una figura que representa al diablo en un bar; mientras tanto, con inteligencia artificial, aparecen en el mismo antro Rodrigo Chaves, Laura Fernández, Pilar Cisneros y José Miguel Villalobos, todos sonriendo, fumando o bebiendo.

Esta es la segunda vez que Calzada enfila sus armas contra el movimiento de Fernández y la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves, pues apenas la semana anterior había enviado un mensaje de feliz Año Nuevo para todos los costarricenses, menos para Cisneros, Chaves y Fernández.



Minutos después, Cisneros calificó a Calzada de "sinvergüenza y pensionada de lujo" y dijo que cuando salga del margen de error, le respondería.





Por su parte, el candidato a diputado por Pueblo Soberano, lamentó la "política de letrina" que dijo está protagonizando la exmagistrada de la Sala Constitucional.