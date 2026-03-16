Nadie asume responsabilidad por los “daños irreversibles” al Teatro Nacional

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público siguen sin dar con los responsables de los “daños irreversibles” que sufrió el Teatro Nacional en medio de las recientes obras de restauración a las que fue sometido.

La audiencia con el director del Teatro, Guillermo Madriz, y el director de Patrimonio, Fernando Madrigal, solo sirvió para evidenciar la frustración de los legisladores en el tema, pues ambos directivos se desmarcaron de las obras que originaron los daños.

“Yo no aprobé ningún permiso, no construí ningún cartel ni aprobé ningún material”, dijo Madrigal al informar que, cuando llegó al puesto, ya los trabajos de restauración se habían aprobado.

Madriz, por su parte, aseguró que no es su trabajo el aprobar estas obras pues existen diferentes áreas técnicas que se encargan de la planificación, mientras que es la junta directiva del histórico inmueble la que tiene la última palabra en esos temas.

Ambos, eso sí, señalaron al jefe de Departamento de Conservación, Óscar Flores, como el responsable del formular el cartel que finalmente se elevó a Proveeduría y acabó con el contrato firmado con la empresa constructora Reyco.

“¡Qué desastre! Qué desastre es este país y por eso la gente está tan asqueada. Tenemos jefes de conservación, directores del Teatro, una junta directiva y nadie vio el desastre que estaba ocurriendo.

“No puede ser, nadie es responsable por el desastre que hicieron en la conservación del Teatro Nacional, entonces la junta no sirve para nada, porque en temas tan sensibles como estos para qué entran los criterios técnicos. Hicieron desastres a vista y paciencia suya como el director del Teatro Nacional y suya como director de Patrimonio, entonces qué están haciendo”, cuestionó airada la diputada independiente, Kattia Cambronero.

La comisión aprobó este jueves llamar a cuentas a los directores y funcionarios que tuvieron a cargo la discusión y aprobación de esas obras de restauración que están detenidas por orden de la Sala Constitucional.

Ellos, así como el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, comparecerán el próximo jueves ante la comisión. ​