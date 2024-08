Munive revela denuncia en su contra por acoso laboral: “Estoy poniendo a la gente a trabajar”

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, fue denunciada por presunto hostigamiento laboral.

En conferencia de prensa, la propia jerarca reveló que es objeto de un proceso por acoso en el trabajo. También dio a conocer que al mandatario Rodrigo Chaves le fue remitida una carta suscrita por 250 funcionarios de la institución, en la que se describen una serie de quejas por su gestión.

La rueda con medios fue convocada bajo el título de “compromisos con la verdad” y se extendió por más de una hora, en la que Munive hizo referencias a una serie de acciones tomadas desde su llegada al Ministerio de Salud.

En su exposición, la titular también hizo referencia a una serie de “trapitos sucios” que considera deben lavarse en casa, pero que, frente a los flancos que le fueron abiertos, consideró necesario ventilar.

Por ejemplo, hizo referencia a la apertura de una investigación administrativa por nombramientos irregulares, que Teletica.com dio a conocer el 6 de marzo anterior.

También señaló que ella ha requerido que “los jefes” trabajen en contextos de emergencia; situación que —sostiene— no ocurría antes de su llegada. De igual manera, exigió que el personal marcara a su llegada, lo que deparó en la apertura de reclamos de índole administrativos.

En ese sentido, agregó que no tiene problema alguno, pues asegura que no tiene nada que esconder y que es por eso que ella abrió las puertas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde antes de que este allanara el despacho del director de Protección Radiológica y Salud Ambiental, Eugenio Androvetto, tras su asesinato a manos de sicarios el 28 de julio.

Munive pidió paciencia y comprensión, ya que para ahondar en los distintos procedimientos a los que hizo mención es necesario que se emitan las resoluciones respectivas.

"Hay ciertas circunstancias a lo interno que incomodan un poquitillo y que puede no gustarles por supuestos hechos irregulares y que de alguna forma pueden evidenciar que no les gusta o que estamos muy cerca de algo. Esto genera ciertas estrategias. Pero todo lo que llega se gestiona", aseveró.

La ministra Mary Munive abonó que entregó al presidente Rodrigo Chaves una carta suscrita por alrededor del 10% del personal que tiene a su cargo en la cartera sanitaria.

El documento, al que este medio tuvo acceso tras su revelación en la conferencia, externa una “profunda preocupación” y exige una serie de “acciones inmediatas” frente a eventos y situaciones de acoso.



Se menciona, por ejemplo, la necesidad de una condena y repudio público de la cartera por el asesinato del ingeniero Eugenio Androvetto. La vicepresidenta sostuvo que eso lo hizo el propio día del hecho, luego de que se le confirmara su fallecimiento en el bar Tunas, en San José.

De seguido se pide investigar el supuesto hostigamiento “al cual fue sometido” el servidor asesinado.

En esa línea es necesario recordar que, tras el crimen de Androvetto, trascendió en redes sociales que este había formulado una denuncia contra la viceministra Mariela Marín por presunto acoso laboral. El asesor legal de Munive, José Miguel Gómez, dijo que ese trámite fue debidamente trasladado, según la normativa aplicable para casos de hostigamiento, y que el mismo se mantenía en trámite.

Además, el abogado mencionó que este año se le han puesto en conocimiento cuatro denuncias por presunto acoso laboral, pero el consejero evitó ahondar en detalles al respecto.

Se pide a su vez que se adopten medidas para proporcionar seguridad al personal sanitario, pero la ministra fue enfática en que es necesario primero que la Policía Judicial esclarezca las motivaciones del homicidio del director, en el tanto que no se sabe si estas son de índole personal o laboral.

Se reclama además la falta de pago de horas extra y de recursos para el desempeño en el trabajo, al tiempo que se requirieron mensajes de apoyo y de reconocimiento a su labor, por parte de las autoridades correspondientes.

En ese sentido, Munive defendió que fue bajo su administración que el tiempo extraordinario se empezó a reconocer, al tiempo que señaló que en su gestión se han adquirido aires acondicionados para las oficinas de la institución y equipo de computación nuevo, así como desde ya se trabaja en la compra de 60 nuevos vehículos para traslados a inspecciones, entre otras.

"Un servidor público es aquel que tiene una mística diferente y por la cual acepta este tipo de trabajos. Es el 14% más o menos de la población laboralmente activa. Hay una opción de un 86% de labores o trabajos para las cuales, si usted como funcionario público no se siente en la capacidad de brindar con mística un servicio, no todos están para este perfil. Y se los he dicho una y 10 veces", respondió la ministra.