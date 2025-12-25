Muere Nathalie Artavia Chavarría, viceministra de Paz

El Ministerio de Justicia y Paz comunicó este jueves el fallecimiento de la viceministra de Paz, Nathalie Artavia Chavarría.

Durante su gestión, la institución explicó que Artavia se distinguió por su sensibilidad social y su firme compromiso con la promoción de la paz, los derechos humanos y la convivencia democrática.

Además, aseguraron que era una persona con un gran carisma con sus compañeros y personas cercanas.

La institución expresó sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y compañeros de trabajo de la viceministra, extendiendo su solidaridad a todas las personas que hoy lamentan su partida.

En el comunicado oficial, el Ministerio resaltó que el legado de Nathalie Artavia permanecerá como testimonio de entrega, humanidad y compromiso con el bien común, valores que marcaron su trayectoria y que seguirán inspirando las acciones del Viceministerio de Paz.

“En este momento de profundo dolor, nos solidarizamos con quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir su vocación de servicio. Su legado permanecerá como testimonio de entrega, humanidad y compromiso con el bien común”, finalizaron.