Muere empresario turístico Alberto Rodríguez Baldí

El empresario turístico, Alberto Rodríguez Baldí, murió la tarde de este martes.

La noticia la dio a conocer el propio hotel que fundó el empresario, el Baldí Hot Springs Hotel Resort & Spa.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro fundador, el Señor Alberto Rodríguez Baldí.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones y en la historia de Baldí Hot Springs Hotel Resort & Spa, pero también nos deja un legado de visión, esfuerzo y amor por este proyecto que transformó la vida de muchos y que seguirá vivo en cada rincón de este lugar”, postearon en sus redes sociales.

De acuerdo con el medio San Carlos Digital, el fallecimiento ocurrió en un hospital luego de que Rodríguez ingresó con un parocardiorrespiratorio.

Abogado de profesión, fue muy reconocido en la zona de San Carlos, especialmente en La Fortuna, donde tenía su complejo turístico, además era muy activo opinando de política en redes sociales.

También estuvo en política en el 2022, cuando figuró como candidato a la vicepresidencia por el partido del periodista Greivin Moya, Fuerza Nacional.

Además, tuvo enfrentamientos con la expresidenta Laura Chinchilla por varios cuestionamientos que el empresario le hizo, incluso tuvieron que ir hasta los tribunales, donde quedó absuelto.

