Muere a los 82 años la ex primera dama Lorena Clare

La ex primera dama, Lorena Clare, falleció a sus 82 años de edad. Su muerte se produce después de dos años de batallar contra un cáncer de páncreas.

La información fue confirmada la mañana en un comunicado emitido por la familia de Clare.



​“Lorena partió en paz, acompañada de su familia y rodeada de amor, tras luchar con valentía contra su enfermedad. “Su legado permanecerá en las políticas sociales que impulsó y en las miles de vidas que logró impactar con su vocación de servicio”, agregaron sus allegados.

Clare se destacó por una intensa labor social y política, especialmente centrada en la participación de la mujer en la vida pública y la atención de grupos vulnerables.

Fue primera dama durante el mandato de su esposo, Miguel Ángel Rodríguez, entre 1998 y 2002. En su gestión dio un importante impulso para la designación de una ministra de la Condición de la Mujer, así como campañas de educación sobre los derechos y las oportunidades para las mujeres.

También fue clave en la creación y fortalecimiento del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Cáncer Cérvico-Uterino y de Mama, así como del Laboratorio Nacional de Citología.

Además, promovió la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y la creación del Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (Conapam), el cual incluso llegó a presidir.

Impulsó de igual forma iniciativas dirigidas a madres adolescentes, personas con discapacidad y la promoción del acceso a servicios oftalmológicos a través de la Fundación Mundo de Luz.

Participó en la incorporación de guías de educación sexual en el Ministerio de Educación Pública (MEP), al tiempo que colaboró en la creación de la Ley de Paternidad Responsable, con lo que se abrió un laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para llevar a cabo pruebas de paternidad.



Antes de ser primera dama, integró la Secretaría Nacional de Planes y Programas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y abogó por la inclusión del capítulo sobre la mujer en la Carta Socialcristiana de Costa Rica. Con base en esa resolución, el estatuto rojiazul se modificó para establecer un mínimo de 40% de representación femenina en todos los órganos de la agrupación y en todas las papeletas de candidaturas a puestos de elección popular.

Se trata de, ni más ni menos, la primera vez que una divisa política adoptó cuotas en favor de la participación de las mujeres.

Presidió organizaciones de voluntariado como el Hogar Infantil de Martín y colaboró con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), orientando a familias sobre adopciones y atención de niños en abandono.

En reconocimiento por sus contribuciones, Clare fue declarada ciudadana de honor por la Asamblea Legislativa, el 28 de abril de 2022.

Formación y representación

Lorena Clare nació el 30 de junio de 1943 en San José. Es hija de Manuel Emilio Clare y María Elena Facio. Fue la única hija mujer entre tres hermanos. Pasó parte de su infancia en el Escazú.

Realizó sus estudios en la Escuela República de Perú, el Colegio Nuestra Señora de Sion. También estudió en Francia, donde cursó formación en francés, arte y cultura europea.

A su regreso a Costa Rica, se especializó en secretariado bilingüe en el Lincoln School y dominó varios idiomas, entre ellos inglés y francés.

Desde muy joven demostró una fuerte inclinación por los deportes, destacándose especialmente en equitación.

Representó a Costa Rica en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983 y obtuvo reconocimiento a nivel nacional e internacional como deportista y juez de adiestramiento ecuestre.