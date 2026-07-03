Mucha atención: este es el pronóstico del tiempo para este viernes

Las fuertes lluvias de las últimas horas continuarán este viernes luego del paso de la onda tropical n.º 19 por el territorio costarricense.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que para esta tarde y noche habrá precipitaciones significativas en diferentes puntos del país.

“Parte de estas precipitaciones podrían alcanzar los sectores montañosos del Valle Central al norte y este de la región en el transcurso de la mañana. Ya para horas de la tarde, las lluvias más significativas se estarán concentrando sobre los sectores montañosos de la Zona Norte y los alrededores del Golfo Dulce, en el Pacífico Sur.

“Eso sí, estas últimas precipitaciones se estarían extendiendo hacia la costa del Pacífico Central e incluso hacia el sur de la península de Nicoya al final de la tarde y primeras horas de la noche”, explicó el meteorólogo Juan Diego Naranjo.

El experto añadió que el país se mantendrá con abundante nubosidad desde las primeras horas del día en el territorio nacional, así como ráfagas de moderada intensidad de entre 40 a 60 kilómetros por hora tanto en los sectores montañosos del Valle Central, así como cerca de la cordillera de Guanacaste en el Pacífico Norte.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron derrumbes, desbordamiento de ríos e inundaciones, que provocaron emergencias en diferentes puntos del país.

Por eso, la Comisión Nacional de Emergencias confirmó que hasta este viernes hay nueve albergues habilitados en el país: cinco en Heredia, uno en la región Huetar Norte y tres más en la región Huetar Caribe.

En total hay 250 personas albergadas, la mayoría en el Liceo La Virgen de Heredia (89).