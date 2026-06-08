Ministros y jerarcas pasaron por el polígrafo: ¿qué se les preguntó?

La presidenta Laura Fernández reveló este lunes qué se les preguntó a los primeros tres jerarcas que se sometieron a la prueba de polígrafo.

Se trata del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; el de Comunicación, Arnold Zamora; y el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez.

“Las preguntas estuvieron orientadas a los riesgos más sensibles para la función pública, como vínculos con el narcotráfico, del crimen organizado, filtración de información sensible, corrupción y actos de enriquecimiento ilícito”, precisó Fernández.

La mandataria explicó, además, que la prueba fue realizada por la empresa privada IPSC, la misma firma con la que ella se aplicó el llamado “detector de mentiras” cuando era candidata a la Presidencia.

“Este ejercicio, además, envía una señal clara dentro y fuera del Gobierno: la lucha contra la corrupción, la infiltración criminal y el abuso del poder empieza por quienes ejercemos responsabilidades públicas”, aseveró.

Las pruebas de polígrafo son un requisito de Fernández para todos los funcionarios que deseen participar en la llamada “Fuerza Élite”, que celebró este lunes su tercera reunión.

A la cita de hoy se sumó el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien se sometió al examen de polígrafo días atrás de manera independiente.