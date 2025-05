Ministros de Justicia y Hacienda se contradicen por megacárcel de Chaves

El pasado lunes 12 de mayo, en el programa 7 Días; el ministro de Justicia, Gerald Campos, aseguró que la megacárcel de máxima seguridad que su cartera quiere construir en Costa Rica costaría $35 millones y que ese monto se pagaría con recursos propios, según la certificación que ya le había extendido el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Este martes, sin embargo, Acosta aseguró a la prensa que su cartera no tiene claridad sobre cuánto costará el proyecto y que, por lo tanto, es imposible que exista certificación.

“Cuando tengamos el monto haremos el proceso, todavía no tenemos un monto claro en relación con cuánto es. (Campos) No me ha comunicado el monto, eso es algo que dijo a la prensa, no ha habido una nota específica pidiendo los recursos. El día que venga haremos el ejercicio”, aseveró Acosta.