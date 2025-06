Ministros abandonan conferencia del FEES tras críticas estudiantiles

Cuatro jerarcas del Gobierno se retiraron abruptamente de una conferencia de prensa sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), luego de que la representante estudiantil cuestionara la gestión del Ejecutivo en materia educativa. El proceso de negociación sigue sin alcanzar un acuerdo tras cuatro sesiones.

Durante la actividad, la estudiante expresó su inconformidad con las propuestas del Gobierno, lo que provocó la molestia de los ministros Nogui Acosta (Hacienda), Marta Esquivel (Planificación), Leonardo Sánchez (Educación) y Paula Bogantes (Ciencia y Tecnología), quienes abandonaron el recinto.

“Este es un tema de universidades, creemos que hemos hecho una propuesta adecuada y venir aquí a escuchar cosas sobre las cuales no tienen ninguna información, una persona que desde el punto de vista práctico está poniendo en duda muchas de las cosas que nosotros hemos planteado en esta discusión, no vamos a quedarnos aquí por una simple razón, esta negociación tiene que ver con la educación superior, no tiene que ver con ninguno de los otros temas que se están tratando aquí, lo correcto era que nos sentáramos en ese tema”, explicó Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

El Gobierno presentó dos propuestas durante la sesión: un aumento del 0,8% en el FEES, condicionado a que el 0,3% se destine exclusivamente a becas, y una segunda opción que contempla un incremento de hasta 1,5% mediante un presupuesto extraordinario en 2026, si la inflación supera el 0,8% propuesto.

Las universidades públicas aún no han aceptado ninguna de las propuestas, y se espera una quinta sesión para intentar alcanzar un consenso. De no lograrse, el presupuesto podría definirse en la Asamblea Legislativa.

El altercado ha generado tensión en el proceso de diálogo, que busca definir los recursos destinados a la educación superior pública para el próximo año.